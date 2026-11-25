Практика применения идентификации клиентов через ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС) при выдаче онлайн-займов привела к падению показателя успешно заключенных договоров в 11 раз. Финансисты просят ЦБ отложить применение надзорных мер к микрофинансовым и микрокредитным компаниям за отсутствие идентификации через ЕБС до начала 2028 года. В противном случае, предупреждают они, уже в следующем году рынок могут покинуть 25% микрофинансовых организаций (МФО).