Финансисты просят ЦБ продлить послабления по применению идентификации через ЕБС
Практика применения идентификации клиентов через ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС) при выдаче онлайн-займов привела к падению показателя успешно заключенных договоров в 11 раз. Финансисты просят ЦБ отложить применение надзорных мер к микрофинансовым и микрокредитным компаниям за отсутствие идентификации через ЕБС до начала 2028 года. В противном случае, предупреждают они, уже в следующем году рынок могут покинуть 25% микрофинансовых организаций (МФО).
Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил ЦБ продлить действие периода, в течение которого не применяются надзорные меры к микрофинансовым компаниям (МФК), не исполняющим обязанность удаленной идентификации клиентов в ЕБС, до 1 января 2028 года. Соответствующее письмо (с ним ознакомился “Ъ”) совет направил регулятору 23 ноября. В ЦБ отметили, что получили письмо и рассмотрят его в установленном порядке.
В начале мая ЦБ выпустил письмо, согласно которому воздержится от применения надзорных мер к МФК до 1 января 2027 года в случае неисполнения этого требования.