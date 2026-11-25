В Крым и из него задерживаются четыре поезда из-за ухудшения погоды
Днем 25 ноября из-за неблагоприятных погодных условий на территории Рязанской области задерживаются четыре поезда «Таврия». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
По состоянию на 16:00 мск задерживаются три поезда из Санкт-Петербурга и Москвы в Керчь, а также один из Керчи в Санкт-Петербург. Минимальное время задержки составляет два часа, максимальное — девять часов.
Отмечается, что 25 ноября отправление поезда №008 Санкт-Петербург—Керчь с Московского вокзала (СПб) ожидается не ранее 19:30 мск.
По данным перевозчика, пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой. За помощью можно обращаться к проводникам и начальнику поезда.