Бастрыкину доложат о попытке прохожего в Ижевске затащить школьницу в подъезд
СУ СКР по Удмуртии проводит доследственную проверку
Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад о проверке по факту нападения прохожего в Ижевске на малолетнюю школьницу. Он пытался затащить несовершеннолетнюю в подъезд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, инцидент произошел 24 ноября. Он попал на камеру видеонаблюдения домофона. Школьница звала на помощь и смогла вырваться. Полицейские установили личность подозреваемого и доставили его в отдел. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. СУ СКР по Удмуртии начало доследственную проверку.
По данным Telegram-каналов, подозреваемому 31 год. Он переехал в Ижевск из Татарстана, работает на местном железобетонном заводе. В августе подозреваемый женился на 25-летней девушке, но вскоре они расстались.