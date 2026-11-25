Губернатор также призвал продавцов вейпов завершать работу уже сейчас, не дожидаясь марта 2027 года. «Заканчивайте прямо сейчас. Есть огромное количество вопросов, которые могут быть заданы абсолютно обоснованно, в соответствии с законодательными требованиями, при проведении вами торговой деятельности. Они обязательно будут заданы. Мы в регионе объявили этому товару непримиримую вражду», — обратился Глеб Никитин.