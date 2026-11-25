Глеб Никитин предполагает доработку запрета вейпов из-за хитростей продавцов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предположил, что федеральный закон о запрете вейпов придется дорабатывать из-за хитростей продавцов. Введение ограничений он прокомментировал на прямой линии с жителями региона 25 ноября.
Законодательный запрет вступит в силу в Нижегородской области 1 марта 2027 года и продлится пять лет. Такой срок ограничен федеральным законом, который дал субъектам РФ право самостоятельно вводить запреты. Аналогичные ограничения уже приняли и в нескольких других регионах.
Глеб Никитин рассказал, что некоторые начали продавать не вейпы, а отдельные компоненты. Он предполагает, что таких хитростей будет много, что потребует законодательных изменений.
Губернатор также призвал продавцов вейпов завершать работу уже сейчас, не дожидаясь марта 2027 года. «Заканчивайте прямо сейчас. Есть огромное количество вопросов, которые могут быть заданы абсолютно обоснованно, в соответствии с законодательными требованиями, при проведении вами торговой деятельности. Они обязательно будут заданы. Мы в регионе объявили этому товару непримиримую вражду», — обратился Глеб Никитин.