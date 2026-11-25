В Мурманской области запретили розничную продажу вейпов
Депутаты Мурманской областной думы 25 ноября единогласно приняли закон о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них на территории региона. Ограничения будут действовать в течение пяти лет — с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Запрет не распространится на системы нагревания табака, в том числе IQOS и Glo.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, региональные власти также не ожидают снижения доходов областного бюджета, поскольку акцизы на никотинсодержащую продукцию зачисляются в федеральный бюджет.
Контролировать соблюдение запрета будет региональное министерство туризма и предпринимательства. По словам главы ведомства Марты Орбидан, после принятия соответствующих поправок в КоАП РФ нарушителям будут грозить административные штрафы, а запрещенную к продаже продукцию будут изымать и уничтожать.
По данным регионального министерства туризма и предпринимательства, сейчас в Мурманской области вейпы реализуют в 780 торговых точках, в том числе осуществляющих единичные продажи такой продукции. На электронные сигареты приходится около 2,4% общего объема розничных продаж никотинсодержащей продукции в регионе. В связи с этим существенных рисков для легального бизнеса в ведомстве не прогнозируют.
В министерстве также рассчитывают пресекать нелегальную торговлю электронными сигаретами через интернет. Как сообщила госпожа Орбидан, сведения о выявленных интернет-магазинах будут передавать в Росалкогольтабакконтроль, а затем в Роскомнадзор для блокировки соответствующих ресурсов. Аналогичный механизм, по словам министра, уже применяется в регионе для борьбы с незаконной онлайн-продажей алкоголя.
О подготовке законопроекта о запрете продажи вейпов еще 12 октября сообщал Андрей Чибис. Тогда глава региона объяснил необходимость введения ограничений заботой о здоровье несовершеннолетних. 15 ноября в ходе прямой линии он сообщил о подписании документов для внесения инициативы в областную думу.
Право самостоятельно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них российские регионы получили после принятия федерального закона от 26 июня 2026 года №186-ФЗ. На Северо-Западе аналогичные ограничения ранее одобрили парламентарии Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областей, Республики Карелии и Ненецкого автономного округа.
Накануне, 24 ноября, запрет на розничную продажу электронных сигарет также одобрили депутаты Государственного совета Республики Коми и Новгородской областной думы. В последней за нарушение ограничений предусмотрены штрафы для юридических лиц до 500 тыс. рублей. Сегодня аналогичный закон приняли парламентарии Псковской области.