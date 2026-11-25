Для объекта «доходы минус расходы» ставка вырастет с 5% до 7,5% (максимум — 15%). Для отдельных категорий с объектом «доходы» пониженные ставки поднимутся на 1 процентный пункт: с 1%, 2% и 3% до 2%, 3% и 4% (максимум — 6%).