В ЖК «Левобережье» Ростова планируют построить поликлинику
Жители жилого комплекса «Левобережье» в Ростове-на-Дону получат собственную поликлинику. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил во время прямой линии «Разговор напрямую».
«Проектная документация разработана. Земельный участок под нее уже выделен. Сейчас мы вместе с Министерством здравоохранения Российской Федерации определяем источники финансирования», — сказал глава региона.
По словам господина Слюсаря, ресурсы для строительства будут найдены: строительство поликлиники входит в число приоритетов Минздрава. Губернатор выразил уверенность, что медучреждение на территории «Левобережья» обязательно появится в перспективе.