Уфимский театр «Нур» номинирован на «Золотую маску»
Театр претендует на премию второй год подряд
Спектакль «Пеший Махмут» Уфимского театра «Нур» претендует на премию «Золотая маска» в номинации «Драматический театр. Золотая маска». Постановка стала единственным спектаклем театров Башкирии в числе номинантов сезона 2025-2026.
В список наиболее заметных спектаклей сезона эксперты включили 100 постановок. Всего на участие в «Золотой маске» было подано 760 заявок из 157 городов и 83 регионов России.
Спектакль «Пеший Махмут» по пьесе-притче Мустая Карима поставил заслуженный деятель искусств Башкирии Ильсур Казакбаев. Главные роли играют заслуженные артисты Башкирии Айнур Баянов и Чулпан Раянова. Премьера состоялась 30 сентября прошлого года.
Театр «Нур» претендует на премию второй год подряд. В этом году, как сообщал «Ъ-Уфа», награду в той же драматической номинации получил спектакль «Гора», поставленный Айдаром Заббаровым.