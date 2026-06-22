Два уфимских театра получили «Золотые маски»

Уфимский государственный татарский театр «Нур» и Башкирский государственный театр кукол удостоились национальных театральных премий «Золотая маска».

Спектакль «Гора», поставленный режиссером Айдаром Заббаровым в татарском театре «Нур», получил награду в номинации «Драматический театр. Большая форма». Произведение поставлено по повести-поэме Ильдара Юзеева. Оно рассказывает о судьбе влюбленной пары Муниры и Саида, которых соединила гора, на которой люди издревле дают клятву верности.

Театр кукол, номинированный на премию в категории кукольных театров, представил спектакль «Тьма египетская» по пьесе драматурга Елены Гилевой, которая вдохновлялась, в свою очередь, циклом рассказов «Записки юного врача» Михаила Булгакова. Главный герой — молодой врач, начинающий карьеру в сельской больнице, сталкивается с невежеством крестьянской массы.

Церемония вручения премий состоялась 20 июня в Омске.

В прошлом году шесть премий «Золотая маска» получил Башкирский государственный академический театр оперы и балета.

Идэль Гумеров