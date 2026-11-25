В Петербурге изъяли жидкости для вейпов и электронные сигареты на 14 млн рублей
Сотрудники Санкт-Петербургской таможни изъяли в одном из магазинов Центрального района более 10 тысяч электронных сигарет и свыше 9 тысяч флаконов с жидкостями для вейпов. Об этом сообщили в ФТС России.
Изъятие происходило во время проверочных мероприятий. По предварительной оценке, стоимость незаконно ввезенных товаров составляет около 14 млн рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей — свыше 26 млн рублей.
Эксперты таможни установили, что всю изъятую партию произвели в Китае. Продукция принадлежит одному предпринимателю.
Документов, подтверждающих законность ввоза и таможенного декларирования товаров, таможенникам не предъявили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ (контрабанда).