Проверку начали после обращения бабушки погибшего военнослужащего. С ее слов, по данным следователей, после гибели сына на номинальный счет его дочери поступили компенсационные выплаты в размере 4,7 млн руб. Однако эти деньги забрала мать девочки, которая сейчас лишена родительских прав. Женщина потратила средства «вопреки интересам ребенка».