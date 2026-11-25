С белгородки взыскали 4,7 млн рублей, похищенных у дочери погибшего участника СВО
Прокуратура Ивнянского района Белгородской области добилась взыскания 4,7 млн руб. в пользу 10-летней дочери погибшего в ходе военных дейтсвий. Прокуратура направила в суд иск о взыскании суммы неосновательного обогащения. Его удовлетворили, сообщили в надзорном ведомстве.
Проверку начали после обращения бабушки погибшего военнослужащего. С ее слов, по данным следователей, после гибели сына на номинальный счет его дочери поступили компенсационные выплаты в размере 4,7 млн руб. Однако эти деньги забрала мать девочки, которая сейчас лишена родительских прав. Женщина потратила средства «вопреки интересам ребенка».
По материалам прокурорской проверки в отношении матери девочки возбудили уголовное дело по растрате в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 160 УК РФ с наказанием до 10 лет лишения свободы). Обвиняемую заключили под стражу. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой района.
На прошлой неделе в Тамбовской области в суд ушло дело о хищении 2,8 млн руб. у участника СВО. В октябре 2025 года двое жителей региона убедили мужчину, что оформление военного контракта требует оплаты, а затем получили доверенность на распоряжение его деньгами.