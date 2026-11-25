Поезда из Петербурга в Керчь и обратно задержатся на несколько часов из-за снега
Поезда «Таврия», идущие в Крым и обратно через Рязанскую область, задержатся из-за последствий снегопада в этом регионе. Речь идет в том числе о составах, следующих из Петербурга в Керчь и обратно, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Поезд № 007 Санкт-Петербург — Керчь отправлением 24 ноября опаздывает на 4 часа. Состав № 008 Керчь — Санкт-Петербург отправлением 23 ноября задерживается в пути на 9 часов.
Мощный снегопад нынешней осенью обернулся коммунальным и транспортным коллапсом для Рязани и области. Для ликвидации последствий привлекали пожарно-спасательные подразделения МЧС.