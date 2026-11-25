Поезда «Таврия», идущие в Крым и обратно через Рязанскую область, задержатся из-за последствий снегопада в этом регионе. Речь идет в том числе о составах, следующих из Петербурга в Керчь и обратно, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».