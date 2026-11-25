В Самаре дачу Шихобалова включили в реестр объектов культурного наследия
Самарская дача купца Шихобалова, построенная в стиле итальянского ренессанса, включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Одновременно с этим объект исключен из перечня выявленных объектов культурного наследия. Решение приняла региональная Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Документ опубликован на портале правовой информации
Здание расположено в Самаре на Девятой просеке на территории санатория имени Чкалова. Оно отнесено к памятникам градостроительства и архитектуры регионального значения.
Здание построено в 1900—1917 годах. Его реконструкция проводилась в 1930-е годы.
Дача Шихобалова является образцом загородной купеческой усадьбы начала XX века. Здание построено по проекту архитектора, мастера модерна и неоренессанса Федора Лидваля. Дача связана с историей знаменитой купеческой династии Шихобаловых. Сегодня она является частью санатория имени Чкалова.