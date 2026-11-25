Самарская дача купца Шихобалова, построенная в стиле итальянского ренессанса, включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Одновременно с этим объект исключен из перечня выявленных объектов культурного наследия. Решение приняла региональная Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия. Документ опубликован на портале правовой информации