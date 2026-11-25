Невский ССЗ передал заказчику сухогруз «Архип Куинджи»
На Невском судостроительно-судоремонтном заводе ОСК подписали акт приема-передачи сухогрузного судна проекта RSD59 «Архип Куинджи». Корабль завершил полный цикл испытаний на Ладожском озере, подтвердив соответствие эксплуатационных характеристик проектным требованиям.
В испытаниях участвовали специалисты завода, экипаж, представители Российского морского регистра судоходства и заказчика. Они проверили ходовые характеристики сухогруза, работу систем автоматики, связи и навигации, а также другого специального оборудования.
Проект RSD59 предусматривает строительство универсальных сухогрузных судов для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома и других видов продукции.
Судно относится к классу «Волго-Дон макс» и имеет максимально возможные для Волго-Донского судоходного канала габариты. Это позволяет эффективно использовать его грузоподъемность как на внутренних водных путях, так и в морских районах.
«Архип Куинджи» назван в честь русского художника-пейзажиста. Он стал пятым сухогрузом проекта RSD59, построенным на производственной площадке Невского ССЗ.