«Благодарим жителей района за терпение, понимание, а управляющие компании, тепловые сети, администрацию города, района, области — за помощь в скорейшей подаче тепла в жилые дома и соцобъекты. Работа на самом деле велась в режиме 24/7»,— приводит слова Игоря Ракова пресс-служба мэрии.