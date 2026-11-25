Оставшимся без тепла из-за аварии на ТЭЦ ЧМК челябинцам пересчитают платеж
МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» сделает перерасчет платежей за ноябрь жителям Металлургического района, которые остались без тепла после аварии на ТЭЦ ЧМК. Об этом сообщил главный инженер комбината Игорь Раков.
По оценке сотрудника ЧМК, окончательно прогрев теплоносителя для подачи в жилые дома завершится до 20:00 25 ноября. Ранее в администрации называли более долгий срок — до полуночи.
«Благодарим жителей района за терпение, понимание, а управляющие компании, тепловые сети, администрацию города, района, области — за помощь в скорейшей подаче тепла в жилые дома и соцобъекты. Работа на самом деле велась в режиме 24/7»,— приводит слова Игоря Ракова пресс-служба мэрии.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, авария на оборудовании ТЭЦ произошла ранним утром 23 ноября. Жителей обеспечивали теплом через резервные схемы. Ситуация находится на контроле оперштаба и главы города Алексея Лошкина