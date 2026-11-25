Экс-главе красноярского САТП Дмитрию Сакирко обвинение запросило 4 года колонии
Сторона обвинения в ходе прений сторон запросила четыре года колонии экс-главе МП «Специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) Красноярска Дмитрию Сакирко. Кроме того, обвиняемому просят назначить штраф в размере 950 тыс. руб. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы). Прения стороны защиты запланированы на 16 декабря, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, глава «САТП» и гендиректор ООО «Промстрой» Декард Ханагян в апреле 2023 года заключили соглашение, по которому компания «Промстрой» не принимала участия в открытых тендерах. Это позволяло САТП выиграть конкурс на наиболее выгодных условиях. В мае того же года, считают правоохранители, САТП заключило два контракта на ремонт дорог в семи районах города более чем на 1 млрд руб. После этого были подписаны договоры субподряда с «Промстрем» на аналогичную сумму, указывается в материалах дела. Кроме того, муниципальное предприятие получило 0,5% генподрядных удержаний, или более 5 млн руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», о задержании Дмитрия Сакирко и Декарда Ханагяна стало известно в июне 2024 года.