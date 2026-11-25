По версии следствия, глава «САТП» и гендиректор ООО «Промстрой» Декард Ханагян в апреле 2023 года заключили соглашение, по которому компания «Промстрой» не принимала участия в открытых тендерах. Это позволяло САТП выиграть конкурс на наиболее выгодных условиях. В мае того же года, считают правоохранители, САТП заключило два контракта на ремонт дорог в семи районах города более чем на 1 млрд руб. После этого были подписаны договоры субподряда с «Промстрем» на аналогичную сумму, указывается в материалах дела. Кроме того, муниципальное предприятие получило 0,5% генподрядных удержаний, или более 5 млн руб.