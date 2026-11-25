Четыре поддельные банкноты обнаружили в Удмуртии за квартал
Среди них три пятитысячные купюры и одна сторублевая
В банковском секторе Удмуртии за июль—сентябрь 2026 года выявили четыре банкноты с признаками подделки. Об этом сообщили в Отделении Банка России по Удмуртии.
Среди обнаруженных купюр — три номиналом 5 тыс. руб. и одна номиналом 100 руб., следует из данных регулятора.
Количество выявленных подделок сократилось по сравнению со II кварталом, когда в республике обнаружили шесть российских банкнот с признаками подделки: три пятитысячные и три номиналом 500 руб. Кроме того, в банковском секторе нашли две поддельные стодолларовые купюры.