Восемь поддельных банкнот выявили в Удмуртии во втором квартале

Шесть поддельных российских банкнот — три номиналом 500 руб. и еще три по 5 тыс. руб. — и две купюры достоинством 100 долларов США выявили в Удмуртии во втором квартале. Об этом сообщает региональное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Подлинность российских банкнот можно определить самостоятельно, проверив водяной знак и защитную нить на просвете. Также купюры должны обладать рельефными метками, а при изменении угла зрения на нижней части проявляются скрытые буквы «РР» или символ рубля, пояснила управляющая реготделением Банка России Татьяна Жиганшина.

Напомним, за первый квартал в республике нашли девять купюр с признаками подделки. Три из них были номиналом 5 тыс. руб.