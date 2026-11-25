С картелем в портфолио
Астраханские власти выбрали оренбуржцев для строительства склада за 1,5 млрд рублей
Правительство Астраханской области присвоило статус особо важного инвестиционного проекта строительству универсального распределительно-сортировочного центра в Наримановском районе. Реализует проект ООО «Технопарк Каспий». Решение принято по рекомендации инвестиционного совета под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева. Министерству экономического развития региона поручено заключить с компанией инвестиционное соглашение, курировать строительство будет министерство промышленности, торговли и энергетики. Статус присвоен на весь срок окупаемости проекта — до 30 сентября 2035 года.
Заявленный объем инвестиций превышает 1,42 млрд руб., бюджетное финансирование не предусмотрено. Комплекс площадью почти 22 тыс. кв. м предназначен для хранения, сортировки и распределения продовольственных и непродовольственных товаров, ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2027 года. Проект предусматривает создание около 500 рабочих мест и, по расчетам региона, более 408 млн руб. налоговых поступлений в областной бюджет за срок окупаемости. Статус дает право получить земельный участок в аренду без проведения торгов.
«Технопарк Каспий» зарегистрирован 5 марта 2025 года, уставный капитал — 10 тыс. руб., единственный участник — Рузанна Даштоян, директор с июля 2025 года — Евгений Шакеев. Среднесписочная численность работников за 2025 год — один человек. Общество зарегистрировано в селе Волжское, в помещении, где значатся еще десять юридических лиц, в том числе резиденты ОЭЗ «Лотос».
В публичном перечне резидентов особой экономической зоны компания не значится.
Согласно бухгалтерской отчетности за 2025 год, опубликованной ФНС, выручка общества отсутствовала, чистый убыток составил 1,166 млн руб., чистые активы — минус 1,156 млн руб. Активы в размере 12,6 млн руб. полностью сформированы дебиторской задолженностью: денежные средства, запасы и основные средства в балансе не отражены, незавершенное строительство отсутствует. Пассивную часть формируют долгосрочные заемные средства на 13,4 млн руб. — 0,94% заявленного бюджета проекта. По сведениям ФНС, на 1 октября 2026 года задолженность компании по налогам, сборам и взносам составляла 15 585,01 руб.
По данным ФССП, в отношении общества возбуждено исполнительное производство по страховым взносам.
Закон Астраханской области от 7 июля 2021 года устанавливает, что поддержка инвестиционной деятельности не предоставляется инвесторам, имеющим задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам; требование применяется на дату обращения за поддержкой. Тот же закон относит возникновение задолженности на конец календарного года к основаниям прекращения поддержки, а предоставленное имущество и суммы неуплаченных вследствие льгот налогов — к возврату. Невыполнение показателей бизнес-плана по итогам двух последовательных кварталов также является основанием для прекращения поддержки.
Порог для присвоения статуса дифференцирован по отраслям: 200 млн руб. для сельского хозяйства, обрабатывающих производств, IT, гостиниц и ряда других видов деятельности и 1 млрд руб. — для всех остальных. Деятельность по складированию и хранению в перечень с пониженным порогом не входит. Освобождение от налога на имущество для проектов, получивших статус после 1 января 2022 года, при инвестициях от 1 млрд до 3 млрд руб. составляет 78% исчисленной суммы и применяется не более четырех последовательных налоговых периодов. Заявленный срок окупаемости — 8,8 года; гарантии стабильности условий ограничены семью годами со дня начала финансирования.
Госпожа Даштоян является также единственным участником оренбургских ООО «Грандстрой», ООО «СЗ „Гавар Групп“», ООО « ООО Технопарк Оренбуржье» и ООО «МВКЦ „Евразия-Холл“», ей принадлежит 66,66% ООО «Промышленные решения». «Грандстрой» — единственная компания группы с раскрытой выручкой: 171,1 млн руб. за 2025 год при чистой прибыли 2,7 млн руб., активах 393,9 млн руб. и собственном капитале 14,9 млн руб. Задолженность общества по налогам на 1 ноября 2026 года — 560 тыс. руб., она сохраняется на протяжении трех месяцев. Доля госпожи Даштоян в уставном капитале «Грандстроя» находится в залоге у Банка ВТБ по нотариально удостоверенному договору от 2 июля 2026 года.
До июня 2025 года участником «Грандстроя» и «Технопарка Каспий» значился Карапет Мелоян. С 2015 по февраль 2023 года он владел ООО «Заря» (ранее — «СтройМац»), с октября 2024 года по апрель 2025 года — ООО «Ремстройинвест» и ООО «Гавар Групп». Госпожа Даштоян с мая 2016 года по май 2023 года была единственным участником ООО «СКС».
В декабре 2022 года Оренбургское УФАС установило антиконкурентное соглашение между ООО «СтройМац», ООО «СКС», ООО «ВМ-Капитал», ООО «СтройГрупп» и ООО «Оренстроймонтаж» при участии в девяти закупках на выполнение общестроительных работ в 2020–2021 годах. Доход участников оценивался более чем в 310 млн руб. Законность решения антимонопольного органа подтверждена судами четырех инстанций. В феврале 2025 года Верховный суд отказал в передаче жалоб «Зари» и «ОренСтройМонтажа» для рассмотрения в судебном заседании.
Экономколлегия Верховного суда в мае 2026 года удовлетворила иск прокуратуры Оренбургской области и взыскала с указанных компаний солидарно 314,7 млн руб., признав доход от картельного соглашения подлежащим изъятию в бюджет. По данным ФССП на 25 ноября 2026 года, непогашенная задолженность по исполнительным производствам в отношении «Зари» составляет 318,1 млн руб., в отношении «СКС» — около 315 млн руб. Налоговая задолженность «Зари» на 1 ноября 2026 года — 32,1 млн руб.