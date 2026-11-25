Порог для присвоения статуса дифференцирован по отраслям: 200 млн руб. для сельского хозяйства, обрабатывающих производств, IT, гостиниц и ряда других видов деятельности и 1 млрд руб. — для всех остальных. Деятельность по складированию и хранению в перечень с пониженным порогом не входит. Освобождение от налога на имущество для проектов, получивших статус после 1 января 2022 года, при инвестициях от 1 млрд до 3 млрд руб. составляет 78% исчисленной суммы и применяется не более четырех последовательных налоговых периодов. Заявленный срок окупаемости — 8,8 года; гарантии стабильности условий ограничены семью годами со дня начала финансирования.