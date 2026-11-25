Экспорт продукции АПК Башкирии достиг $307 млн
С начала года предприятия Башкирии экспортировали агропромышленную продукцию на $307 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы выросли на 4,8%.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии, регион поставляет продукцию в 29 стран мира, а ключевыми импортерами являются Индия, Казахстан, Узбекистан, Китай и Азербайджан. 66,7% поставок приходит на масложировую продукцию.
По итогам января — августа объемы экспорта превышали значения такого же периода 2025 года на 11%, сообщал «Ъ-Уфа».