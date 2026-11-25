В ГК Kassir.ru видят, что средняя стоимость билета на детские новогодние мероприятия на этапе ранних продаж выросла на 9%, до около 2,1 тыс. руб., а в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель ближе к 3 тыс. руб. Традиционно высоким спросом пользуется «Щелкунчик» в различных интерпретациях, а также театральные постановки по мотивам известных детских сказок — «Белоснежка и семь гномов», «12 месяцев», «По щучьему велению», говорят в компании. В Ticketland сказали, что совокупные продажи билетов на детские новогодние события с 1 сентября по 23 ноября выросли в деньгах на 19%: «Средняя стоимость билета увеличилась на 16%, до 3,7 тыс. руб. Цены на те же места (конкретное мероприятие, площадка и сектор) выросли год к году на 15%». Самые высокие средние цены сегодня у «Всесоюзной елки — 90 лет» в Колонном зале Дома союзов (8 тыс. руб.).