«На 74-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень в районе Богдановича осадки в виде снега, температура воздуха 2 °C. На 94-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, поворот на село Щербаково, снег, 1 °C. На 29-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в районе Березовского идет снег, 3 °C. На 159-м км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу от М-5 "Урал"" снег, 3 °C»,— сообщили в ГИБДД.