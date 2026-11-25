Свердловских водителей предупредили об ухудшении дорожных условий из-за погоды
Снегопады и гололед осложнили дорожную обстановку на юго-востоке, востоке и юго-западе Свердловской области. Об этом предупредили в региональной Госавтоинспекции. Водителей и пешеходов призвали соблюдать осторожность.
По данным ведомства, температура воздуха в регионе опустилась ниже нуля, на отдельных участках дорог уже наблюдается зимняя скользкость.
«На 74-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень в районе Богдановича осадки в виде снега, температура воздуха 2 °C. На 94-м км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган, поворот на село Щербаково, снег, 1 °C. На 29-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в районе Березовского идет снег, 3 °C. На 159-м км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу от М-5 "Урал"" снег, 3 °C»,— сообщили в ГИБДД.
В ведомстве рекомендовали автомобилистам выбирать скорость с учетом дорожных условий, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам посоветовали переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.
Ранее сообщалось, что 26 ноября Свердловскую область накроет снегопад. По прогнозу синоптиков, местами в регионе выпадет до 12–20 мм осадков, что составит от 30% до 60% месячной нормы.