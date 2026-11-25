ООО «Коллаб ворлд» зарегистрировано в Москве в 2023 году в сфере производства парфюмерных и косметических средств. Единственным учредителем общества является ЗАО «Группа компаний с 7». Компании принадлежат два товарных знака, зарегистрированных в 2025 году. Согласно данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 19,5 млн руб., чистый убыток — 96,5 млн руб.