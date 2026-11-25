S7 Airlines реорганизует дочернюю структуру «Коллаб ворлд» путем присоединения
Причиной реорганизации в S7 назвали стратегию развития лайфстайл-бизнеса
Авиакомпания S7 Airlines (АО «Авиакомпания Сибирь») начала процедуру слияния со своей дочерней структурой — ООО «Коллаб ворлд», которая занимается производством косметики и биоактивных добавок под брендом Co-lab No Stress. Процедура реорганизации в форме присоединения началась 24 ноября, обратил внимание «Ъ».
Согласно записи в ЕГРЮЛ, ООО «Коллаб ворлд» прекратит свою деятельность после завершения процедуры, в то время как АО «Авиакомпания Сибирь» продолжит работу как действующее юрлицо.
В пресс-службе S7 Airlines пояснили, что реорганизация связана со стратегией развития лайфстайл-направления. «Компания планирует консолидировать проекты в этом сегменте под единым брендом S7 Shop. Производство продукции будет продолжено»,— прокомментировал перевозчик.
ООО «Коллаб ворлд» зарегистрировано в Москве в 2023 году в сфере производства парфюмерных и косметических средств. Единственным учредителем общества является ЗАО «Группа компаний с 7». Компании принадлежат два товарных знака, зарегистрированных в 2025 году. Согласно данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 19,5 млн руб., чистый убыток — 96,5 млн руб.