Нижегородская область укрепляет силы обороны пропорционально возросшим атакам, добавил Глеб Никитин. При этом вертикально интегрированные структуры, объекты которых вставали на внеплановые ремонты, в некоторых моментах «не совсем правильно реагировали» с точки зрения организации логистики. «Нужно было по-другому и с другой степенью оперативности организовывать изменение логистических потоков. Поэтому в течение недели—десяти дней мы видели огромное количество очередей на АЗС, все это было жутко неприятно», — отметил губернатор, рассуждая о последствиях атак и перебоях с поставками топлива.