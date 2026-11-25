Глеб Никитин сообщил о формировании «мини-армии» для борьбы с беспилотниками
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время прямой линии сообщил, что в регионе сформирована «мини-армия» из бойцов мобильных огневых групп для борьбы с беспилотниками. Она насчитывает около 1 тыс. человек из числа добровольцев «Барс-НН», подсчитал чиновник.
Нижегородская область укрепляет силы обороны пропорционально возросшим атакам, добавил Глеб Никитин. При этом вертикально интегрированные структуры, объекты которых вставали на внеплановые ремонты, в некоторых моментах «не совсем правильно реагировали» с точки зрения организации логистики. «Нужно было по-другому и с другой степенью оперативности организовывать изменение логистических потоков. Поэтому в течение недели—десяти дней мы видели огромное количество очередей на АЗС, все это было жутко неприятно», — отметил губернатор, рассуждая о последствиях атак и перебоях с поставками топлива.
В результате переговоров с ВИНКами и федеральными органами власти объем поставок и запас топлива удалось оперативно увеличить, уточнил чиновник. Сейчас компании адаптировались.
Как писал «Ъ-Приволжье», 1 ноября Нижегородская область подверглась массированной атаке БПЛА, после которой власти ограничили вывоз топлива из хранилищ за пределы региона.