КС встал на сторону осужденных в вопросах оплаты труда в исправительных центрах
Конституционный суд вынес решение по искам двух осужденных, отбывавших наказание в виде принудительных работ в Новосибирской области. Один из них работал в исправительном центре в праздники и выходные, но получил за эту работу меньше, чем за обычный трудовой день. Другой не получил компенсации за работу в районе Крайнего Севера.
Оба мужчины пытались добиться доплат за сверхурочную работу, но суды им отказали, и тогда они обратились в КС. Суд удовлетворил требования заявителей, указав, что нормы Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) противоречат Трудовому кодексу, порождая пробел в правилах оплаты труда осужденных.
По итогам рассмотрения обеих жалоб КС 24 ноября указал, что принудительные работы в ряде случаев все же регулируются трудовым законодательством. Во-первых, наказание служит возмещению расходов на содержание осужденных и нанесенного преступлением ущерба. Кроме того, наказание в виде принудительных работ способствует «материальной заинтересованности» осужденных в собственном труде, «стимулируя их правопослушное поведение и ресоциализацию».