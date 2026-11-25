Конституционный суд вынес решение по искам двух осужденных, отбывавших наказание в виде принудительных работ в Новосибирской области. Один из них работал в исправительном центре в праздники и выходные, но получил за эту работу меньше, чем за обычный трудовой день. Другой не получил компенсации за работу в районе Крайнего Севера.