По данным Rusprofile, ПАО «Энергия» зарегистрировано в Ельце в 1992 году. Компания специализируется на производстве первичных элементов, батарей и их частей, включая тяговые аккумуляторные батареи для погрузочно-подъемной техники и системы накопления энергии. Уставный капитал — 125,1 тыс. руб. Генеральный директор — Алексей Низкоус. По данным «СПАРК-Интерфакс», 2025 год «Энергия» завершила с выручкой 22,6 млрд и чистой прибылью 1,8 млрд руб. Продукция предприятия используется на складах и промышленных объектах, в том числе в технике Toyota и Linde. Актуальные сведения о владельцах не раскрываются. На 2022 год крупнейшими акционерами были Галина Архипенко (25,5%), Владимир Сериков (22,99%), Юлия Серикова (20%), Владимир Архипенко (13,91%) и Ирина Архипенко (8,91%).

АО «Воткинский завод» зарегистрировано в городе Воткинске Удмуртской Республики в январе 2010 года и является правопреемником одноименного ФГУПа. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Уставный капитал — 14,9 млрд руб. Генедиректор — Игорь Чурбанов. Финпоказатели не указаны, как и учредители.