Это уже не первая корректировка распределения средств на 2026 год. Первоначально объемы субсидий были утверждены приказом краевого министерства от 5 сентября 2025 года №596, а 30 сентября 2026 года в него уже вносились изменения. В частности, в предыдущей редакции для Апшеронского городского поселения предусматривалось 9,1 млн руб., для Белореченского — 12,4 млн руб. Таким образом, в рамках нынешнего пересмотра финансирование первого поселения уменьшилось примерно на 830 тыс. руб., второго — увеличилось на 765 тыс. руб.