На Кубани пересмотрели распределение 500 млн рублей на жилье молодым семьям
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края скорректировало распределение субсидий муниципалитетам на социальные выплаты молодым семьям для приобретения или строительства жилья. Общий объем финансирования по обновленному списку составляет 499,7 млн руб., из которых 89,3 млн руб. предусмотрено из федерального бюджета и 410,4 млн руб. — из краевого. Изменения связаны с тем, что часть претендентов не подтвердила право на получение господдержки. С приказом министерства ознакомился «Ъ-Кубань».
В обосновании решения указано, что органы местного самоуправления планируют исключить таких граждан из списков молодых семей — участников программы по обеспечению жильем, которые изъявили желание получить социальную выплату в 2026 году. В связи с этим ведомство пересмотрело объемы субсидий, предусмотренные для муниципальных бюджетов.
Наибольший объем финансирования по новой редакции распределения предусмотрен для Краснодара — 134,2 млн руб. Новороссийск получит 41,2 млн руб., Геленджик — 36,1 млн руб., Динской муниципальный район — 16 млн руб., Туапсинский муниципальный округ — 21,2 млн руб. В Белореченском городском поселении объем субсидии увеличен до 13,1 млн руб., тогда как в Апшеронском городском поселении он сокращен до 8,3 млн руб.
Это уже не первая корректировка распределения средств на 2026 год. Первоначально объемы субсидий были утверждены приказом краевого министерства от 5 сентября 2025 года №596, а 30 сентября 2026 года в него уже вносились изменения. В частности, в предыдущей редакции для Апшеронского городского поселения предусматривалось 9,1 млн руб., для Белореченского — 12,4 млн руб. Таким образом, в рамках нынешнего пересмотра финансирование первого поселения уменьшилось примерно на 830 тыс. руб., второго — увеличилось на 765 тыс. руб.
Средства предоставляются из краевого бюджета муниципалитетам для софинансирования их расходов на социальные выплаты молодым семьям, приобретающим или строящим жилье. Размеры выплат отдельным семьям и количество претендентов, которые не подтвердили право на господдержку, в приказе не приводятся.