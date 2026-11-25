Городские службы продолжают подготовку к зимнему периоду. В распоряжении предприятий «Севавтодор» и «Парки и скверы» находятся 33 единицы техники. Для борьбы с гололедом сформирован запас материалов объемом 26,5 тонны. Из них 23 тонны технической соли предназначены для обработки тротуаров и пешеходных зон, еще 3,5 тонны специальной смеси — автомобильных дорог. В ближайшее время на склады «Севавтодора» планируется доставить дополнительно три тонны противогололедных материалов.