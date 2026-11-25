Власти Севастополя задействовали спецтехнику для уборки снега
В Севастополе в ночь на 25 ноября выпал снег в отдаленных районах города. Для уборки дорог «Севавтодор» задействовал пять единиц специализированной техники и восемь дорожных рабочих. Они работали на трассе Ялта—Севастополь и дорогах Байдарской долины. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Городские службы продолжают подготовку к зимнему периоду. В распоряжении предприятий «Севавтодор» и «Парки и скверы» находятся 33 единицы техники. Для борьбы с гололедом сформирован запас материалов объемом 26,5 тонны. Из них 23 тонны технической соли предназначены для обработки тротуаров и пешеходных зон, еще 3,5 тонны специальной смеси — автомобильных дорог. В ближайшее время на склады «Севавтодора» планируется доставить дополнительно три тонны противогололедных материалов.
О наледи на дорогах жители могут сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу «Севавтодора» по телефонам +7 (8692) 45-56-72 и +7 979 024 00 17. Информацию об обледеневших тротуарах принимают в предприятии «Парки и скверы» по номеру +7 (8692) 77-75-47.