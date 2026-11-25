Согласно документу, помимо запрета на продажу вейпов, вводятся дополнительные ограничения при реализации табачной и никотинсодержащей продукции. Ее продажа не допускается в местах, которые находятся во владении или пользовании организаций отдыха детей, проведения спортивных соревнований, социального обслуживания, зон отдыха и т. д. Главной причиной вводимых ограничений, как пояснил вице-спикер республиканского парламента Леонид Быков, является обеспокоенность влиянием электронных сигарет на здоровье людей, особенно подростков.