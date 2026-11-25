Двухэтажный подвижной состав требует особых условий обслуживания, что потребовало создания новой технологической инфраструктуры на станции Екатеринбург-Пассажирский. На ней смогут проводить полный цикл обслуживания и подготовки в рейс таких поездов. На станции построена специальная канава для осмотра и ремонта, позволяющая одновременно обслуживать 18 вагонов. Объект оснащен линиями подачи сжатого воздуха для проверки автотормозов, водозаправочными колонками и системой водоотведения. Освещение объекта выполнено с использованием светодиодных светильников, что обеспечивает возможность работы в ночное время.