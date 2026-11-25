На СвЖД завершают подготовку запуска двухэтажного поезда «Демидовский экспресс»
Свердловская железная дорога (СвЖД) завершает подготовку к запуску фирменного поезда «Демидовский экспресс», сообщили в пресс-службе СвЖД. Первый на магистрали двухэтажный состав №71/72 отправится из Екатеринбурга в Санкт-Петербург 3 декабря.
Вагоны прошли тестовые рейсы на участке Екатеринбург — Пермь. В настоящее время завершается оформление интерьера и экстерьера вагонов в едином стиле. Персонал поезда, включая проводников, начальников и технических специалистов, прошел дополнительное обучение.
Двухэтажный подвижной состав требует особых условий обслуживания, что потребовало создания новой технологической инфраструктуры на станции Екатеринбург-Пассажирский. На ней смогут проводить полный цикл обслуживания и подготовки в рейс таких поездов. На станции построена специальная канава для осмотра и ремонта, позволяющая одновременно обслуживать 18 вагонов. Объект оснащен линиями подачи сжатого воздуха для проверки автотормозов, водозаправочными колонками и системой водоотведения. Освещение объекта выполнено с использованием светодиодных светильников, что обеспечивает возможность работы в ночное время.
Модернизирована энергетическая площадка для зарядки аккумуляторных батарей и электрооборудования. Новые зарядные колонки позволяют питать кондиционеры, благодаря чему состав подается к посадке пассажиров с уже работающим климатическим оборудованием независимо от внешних погодных условий.
О запуске первого двухэтажного поезда на СвЖД по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург было объявлено в начале сентября. Составы будут формировать из купе, СВ и вагонов-ресторанов. Билеты на первый рейс уже доступны для покупки.