Из Екатеринбурга в Санкт-Петербург в декабре впервые запустят двухэтажные поезда

С 3 декабря фирменный поезд №71/72 «Демидовский экспресс», обслуживающий маршрут Екатеринбург — Санкт-Петербург, будет полностью состоять из двухэтажных вагонов, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Подобные составы станут первыми на свердловской магистрали — их будут формировать из купе, СВ и вагонов-ресторанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

Подвижной состав произведен Тверским вагоностроительным заводом. В каждом вагоне установлены душевые кабины, кондиционеры, индивидуальные сейфы, розетки и USB-порты. Для детей предусмотрены специальные купе, а также оборудованы места для маломобильных пассажиров.

Расписание движения не изменится. Отправление из Екатеринбурга запланировано на 23:35, прибытие на Ладожский вокзал Санкт-Петербурга — на следующие сутки в 11:12. Обратный рейс стартует из Санкт-Петербурга в 16:02 и прибывает в Екатеринбург в 6:07. В пути предусмотрены остановки в Первоуральске, Кунгуре, Перми, Глазове, Кирове, Вологде, Череповце и других городах. Билеты на первый рейс нового состава уже доступны для покупки.

За январь-август 2026 года «Демидовским экспрессом» воспользовались почти 150 тыс. пассажиров. Это на 1,5% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Перевозчиком выступает Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД»).

Ирина Пичурина