В Петербурге расторгли контракт на техническую соль за 28,3 млн
В Санкт-Петербурге расторгли контракт на поставку технической соли за 28,3 млн рублей. Часть товара признали не соответствующей ГОСТу, сообщили в «Деловом Петербурге».
Закупку проводило ГБУ «Юго-восточное управление региональных дорог и благоустройства», подведомственное комитету по благоустройству, подрядчиком было ЗАО «Проминвест». В середине ноября заказчик расторг договор в одностороннем порядке — к тому моменту обязательства были исполнены почти на 7,9 млн рублей.
Экспертиза выявила превышение массовой доли влаги и нарушение гранулометрического состава. В конце октября заказчик потребовал поставить новую соль за 10 дней, подрядчик в срок не уложился. После этого контракт расторгли.
В «Проминвесте» с претензиями не согласны. По мнению компании, проблема не в качестве товара, а в нарушениях при отборе проб и хранении на складе заказчика: партии смешивали в общую кучу, часть хранилась навалом без соблюдения ГОСТ.