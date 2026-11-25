Кубок давно превратился в некий «тренировочный тренажер», который используется для подготовки к матчам чемпионата России. Придать важность этому турниру даже с помощью красивой формулы, когда клубы РПЛ встречаются между собой на групповом этапе, не удалось. Наоборот — такая система, по сути, дублирует чемпионат. А тут еще власти с 1 октября власти обязали болельщиков команд, которые выступают в РПЛ, посещать стадионы с Fan ID в Кубке — как это принято в матчах чемпионата России. И посещаемость кубковых игр резко упала. Встречу «Зенита» с «Крыльями», согласно официальным данным, посмотрели с трибун 11 873 зрителя (при вместимости стадиона 68 тыс.). Для сравнения: домашние игры сине-бело-голубых с «Балтикой» и махачкалинским «Динамо», состоявшиеся до введения Fan ID в Кубке России, собрали на «Газпром Арене» соответственно 30 277 и 20 397 болельщиков. На них львиную долю зрителей составляли обитатели так называемого «Виража», которые бойкотируют из-за Fan ID матчи чемпионата. Теперь бойкот распространился и на кубок. А «Зенит» вынужден зазывать на трибуны сотрудников спортивных и прочих учреждений, предоставляя им бесплатные билеты. Но и они не спешат на «Газпром Арену» — в слишком неудобное время начинаются матчи Кубка России, да и спортивного значения они зачастую не несут. У «Зенита» еще хорошие показатели домашних матчей в Кубке России. В Самаре, где во вторник играл ЦСКА (ближайший соперник сине-бело-голубых в чемпионате) против «Акрона», на стадион, вмещающий 45 тыс. зрителей, пришли 2 тыс. болельщиков.