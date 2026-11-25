«Зенит» при полупустых трибунах обыграл «Крылья» в Кубке России без сенсаций
и без «Виража»
«Зенит» завершил выступление на групповом турнире Кубка России по футболу победой над «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в матче, который прошел на «Газпром Арене». Это была первая домашняя игра для сине-бело-голубых, прошедшая после решения властей разрешать болельщикам посещать кубковые матчи команд РПЛ только при наличии Fan ID. За игрой «Зенита» с «Крыльями» с трибун стадиона, вмещающего 68 тыс., наблюдали 11 873 зрителя.
Победа над самарской командой стала для «Зенита» шестой подряд на групповом этапе Кубка России. Он обыграл дважды каждую из команд своей группы — помимо «Крыльев», соперниками петербуржцев были калининградская «Балтика» и махачкалинское «Динамо» — и вышел в плей-офф тур назад с первого места. Единственный матч, в котором «Зенит» не набрал три очка, состоялся в Самаре, где те же «Крылья Советов» удалось победить только в серии пенальти, после того как основное время матча завершилось со счетом 0:0.
Ответный матч с «Крыльями», прошедший во вторник на «Газпром Арене», не имел большого спортивного значения. Но и в нем сине-бело-голубые добились победы 1:0. Единственный гол провел Вендел под занавес первого тайма, издали отправив мяч в «девятку». Соперники в конце матча тоже забили свой гол, но судьи отменили его, так как по ходу результативной атаки мяч попал в руку игроку самарской команды Юрию Горшкову, еще недавно выступавшему за «Зенит». Ирония судьбы была в том, что незадолго до кубковой встречи между «Зенитом» и «Крыльями» Горшков дал интервью, в котором вспоминал время, проведенное в Петербурге. Он рассказал среди прочего о том, что российским игрокам трудно пробиться в состав «Зенита», потому в команде много бразильцев и им оказываются некие привилегии — даже в ходе тренировок. Так, если Горшков терял мяч при упражнении «квадрат» (когда несколько игроков в манишках «гоняют» передачами двоих), сразу следовала команда от тренеров: «Юра, отдай манишку Педро!» А легионерам из Южной Америки, по словам Горшкова, терять мяч можно было часто — и никто у них манишку не отбирал. Разумеется, самой популярной шуткой после игры «Зенита» и «Крыльев» была фраза: «Юра, отдай манишку Педро!»
Педро появился на поле в футболке «Зенита» на 82-й минуте. Тренеры поберегли его для важного матча с ЦСКА в чемпионате, который петербуржцы проведут на поле соперника в ближайшую субботу. Также у «Зенита» вышли на замену Дуглас Сантос, Луис Энрике. А Максим Глушенков, Артем Карпукас, Вильмар Барриос, Александр Соболев, Нино, Нуралы Алип, Густаво Мантуан и вовсе не участвовали в кубковом матче. Их готовят к дуэли против ЦСКА. Наверняка не играл бы против «Крыльев» и Вендел, но он не сможет сыграть с армейцами в чемпионате из-за перебора желтых карточек.
Кубок давно превратился в некий «тренировочный тренажер», который используется для подготовки к матчам чемпионата России. Придать важность этому турниру даже с помощью красивой формулы, когда клубы РПЛ встречаются между собой на групповом этапе, не удалось. Наоборот — такая система, по сути, дублирует чемпионат. А тут еще власти с 1 октября власти обязали болельщиков команд, которые выступают в РПЛ, посещать стадионы с Fan ID в Кубке — как это принято в матчах чемпионата России. И посещаемость кубковых игр резко упала. Встречу «Зенита» с «Крыльями», согласно официальным данным, посмотрели с трибун 11 873 зрителя (при вместимости стадиона 68 тыс.). Для сравнения: домашние игры сине-бело-голубых с «Балтикой» и махачкалинским «Динамо», состоявшиеся до введения Fan ID в Кубке России, собрали на «Газпром Арене» соответственно 30 277 и 20 397 болельщиков. На них львиную долю зрителей составляли обитатели так называемого «Виража», которые бойкотируют из-за Fan ID матчи чемпионата. Теперь бойкот распространился и на кубок. А «Зенит» вынужден зазывать на трибуны сотрудников спортивных и прочих учреждений, предоставляя им бесплатные билеты. Но и они не спешат на «Газпром Арену» — в слишком неудобное время начинаются матчи Кубка России, да и спортивного значения они зачастую не несут. У «Зенита» еще хорошие показатели домашних матчей в Кубке России. В Самаре, где во вторник играл ЦСКА (ближайший соперник сине-бело-голубых в чемпионате) против «Акрона», на стадион, вмещающий 45 тыс. зрителей, пришли 2 тыс. болельщиков.