Режим повышенной готовности из-за медведей намерены ввести в Новосибирске
Власти Новосибирска готовятся ввести режим повышенной готовности из-за угрозы выхода к населенным пунктам СФО медведей. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте мэрии.
В проекте документа уточняется, что в режим повышенной готовности планируется перевести органы управления городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, «Службу аварийно-спасательных работ и гражданской защиты», а также «Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска».
Руководству школ и дошкольных учреждений Новосибирска предписывается ограничить проведение массовых мероприятий в лесопарковых зонах и на открытых площадках. Перевести культурно-массовые и спортивные мероприятия на закрытые площадки также обяжут руководство учреждений культуры и спорта. Жителям Новосибирска рекомендовано воздержаться от выхода в лес в пригороде «в связи с участившимися случаями выхода диких животных (бурых медведей) к людям и их агрессивного поведения».
Ранее, в октябре, режим повышенной готовности из-за возможного выхода хищников к людям был введен в Новосибирской области.