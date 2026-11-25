Руководству школ и дошкольных учреждений Новосибирска предписывается ограничить проведение массовых мероприятий в лесопарковых зонах и на открытых площадках. Перевести культурно-массовые и спортивные мероприятия на закрытые площадки также обяжут руководство учреждений культуры и спорта. Жителям Новосибирска рекомендовано воздержаться от выхода в лес в пригороде «в связи с участившимися случаями выхода диких животных (бурых медведей) к людям и их агрессивного поведения».