С начала года Банк России выявил на Кубани 50 финансовых нелегалов
Банк России за девять месяцев 2026 года выявил в Краснодарском крае 50 компаний и частных лиц с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда регулятор обнаружил 35 таких участников, передает пресс-служба Южного ГУ Банка России.
Большинство из выявленных нарушителей — 40 — имели признаки нелегальных кредиторов, еще шесть незаконно привлекали инвестиции граждан. Один участник рекламировал на своем сайте услуги псевдоброкеров. Кроме того, в регионе выявили три финансовые пирамиды.
Число нелегальных кредиторов в крае за год выросло с 31 до 40. По России этот показатель увеличился в 1,8 раза. В Банке России объясняют динамику в том числе изменением методики учета: в статистику стали включать случаи незаконного кредитования под залог недвижимости, выявленные на основе данных Росреестра и Федеральной службы судебных приставов.
Среди проектов, привлекающих деньги жителей Кубани, регулятор выделил LumenX и Black Sea Club. По данным Банка России, их представители распространяют в Telegram информацию о несуществующих инвестиционных платформах на базе искусственного интеллекта и обещают быстрый рост вложений за счет торговли криптовалютой. Оба проекта внесены в предупредительный список регулятора как имеющие признаки финансовых пирамид. Их сайты направлены на блокировку.
Всего за январь—сентябрь 2026 года Банк России выявил в стране около 4,4 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По инициативе регулятора ограничен доступ к 17 тыс. интернет-ресурсов, связанных с нелегальными участниками рынка, псевдоинвестиционными проектами и финансовыми пирамидами. Ведомство также блокировало зеркала сайтов и связанные с ними ресурсы, чтобы ограничить распространение подобных схем и привлечение новых вкладчиков.