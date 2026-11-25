Всего за январь—сентябрь 2026 года Банк России выявил в стране около 4,4 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По инициативе регулятора ограничен доступ к 17 тыс. интернет-ресурсов, связанных с нелегальными участниками рынка, псевдоинвестиционными проектами и финансовыми пирамидами. Ведомство также блокировало зеркала сайтов и связанные с ними ресурсы, чтобы ограничить распространение подобных схем и привлечение новых вкладчиков.