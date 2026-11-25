Новосибирская область намерена сдать 2,2 млн кв. м жилья в 2027 году
Впрочем, в минстрое не исключают пересмотра планов
В 2027 году в Новосибирской области планируется ввести около 2,2 млн кв. м жилья. Об этом сегодня, 25 ноября, во время пресс-конференции в ТАСС сообщил министр строительства региона Дмитрий Богомолов, добавив, что итоговая цифра может быть скорректирована.
Глава ведомства подчеркнул, что план текущего года в 2,15 млн кв. м будет достигнут несмотря на отставание от темпов. По данным министерства, за 11 месяцев застройщики уже сдали 1,5 млн кв. м, а в ближайшее время ожидается ввод еще порядка 700 тыс. кв. м.
«Сейчас для строительной отрасли самый напряженный момент. Но со всеми застройщиками ведется совместная работа в усиленном режиме. У меня сомнений по вводу 2,15 млн кв. м жилья в этом году нет»,— прокомментировал Дмитрий Богомолов.
Министр отметил, что по итогам 2026 года падение объемов ввода жилья в регионе составит более 20% по сравнению с предыдущим годом (2,4 млн кв. м). По его словам, такая динамика соответствует общероссийской ситуации на строительном рынке и не является критичной.