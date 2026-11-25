Глава ведомства подчеркнул, что план текущего года в 2,15 млн кв. м будет достигнут несмотря на отставание от темпов. По данным министерства, за 11 месяцев застройщики уже сдали 1,5 млн кв. м, а в ближайшее время ожидается ввод еще порядка 700 тыс. кв. м.