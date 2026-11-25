За январь—октябрь 2026 года россияне оформили 929,97 тыс. ипотечных кредитов на 4,01 трлн руб. Это на 28% больше по количеству и на 26% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем по сравнению с десятью месяцами 2024 года выдачи сократились на 11 и 9% соответственно.