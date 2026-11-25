В октябре на Кубани выдали ипотечных кредитов на 8,4 млрд рублей
В Краснодарском крае в октябре 2026 года банки выдали 2,17 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 8,4 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество сделок сократилось на 48%, объем кредитования — на 58%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Средний размер ипотечного кредита в регионе за месяц уменьшился с 4,81 млн до 3,87 млн руб., а средний срок кредитования — с 299 до 238 месяцев. Для сравнения, в октябре 2025 года жители края оформили 4,23 тыс. ипотек на 20,33 млрд руб. Средний чек тогда составлял 4,81 млн руб., срок — 303 месяца.
Всего за десять месяцев 2026 года в Краснодарском крае выдали 28,16 тыс. ипотечных кредитов на 124,19 млрд руб. В среднем на тысячу жителей региона пришлось 4,8 новой ипотеки.
В целом по России в октябре банки выдали 78,63 тыс. жилищных кредитов на 300,26 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество сделок снизилось на 43%, объем выдач — на 55%. В годовом выражении показатели сократились на 30 и 40% соответственно.
Доля новостроек в общем количестве ипотечных сделок за месяц уменьшилась с 42 до 21%, в денежном выражении — с 53 до 32%. Соответственно, на вторичное жилье пришлось 79% кредитов и 68% их совокупного объема. Средний размер займа на покупку квартиры в новостройке составил 5,52 млн руб., на вторичном рынке — 3,19 млн руб. Полная стоимость кредита достигла 16,6% для первичного жилья и 19,6% — для вторичного.
За январь—октябрь 2026 года россияне оформили 929,97 тыс. ипотечных кредитов на 4,01 трлн руб. Это на 28% больше по количеству и на 26% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем по сравнению с десятью месяцами 2024 года выдачи сократились на 11 и 9% соответственно.
Лидерами по объему ипотечного кредитования в октябре стали Москва (35,13 млрд руб.), Московская область (22,16 млрд руб.) и Санкт-Петербург (16,1 млрд руб.).