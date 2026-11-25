«Борис Ельцин прожил в Свердловске больше 35 лет. Приехал в 1949 году поступать в Уральский политехнический институт. Город поразил его своими контрастами: старинные особняки были разбиты на коммунальные квартиры, с ними соседствовали авангардные дома и монументальные здания в стиле неоклассики. А на окраинах рабочих поселков — длинные ряды бараков и шлакоблочных домов. Город вырос за первую половину XX века в 20 раз. Жилищная проблема стояла очень остро»,— уточнила Рамзия Галеева.