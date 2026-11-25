В Ельцин-центре презентовали альбом с архивными снимками первого президента
В зале Свободы Музея Бориса Ельцина состоялась презентация фотоальбома «Горожанин». На страницах книги разместили архивные снимки первого президента РФ Бориса Ельцина и города Свердловска 1949–1968 годов. Мероприятие приурочено ко дню рождения Ельцин-центра, которому 25 ноября исполнилось 11 лет.
Альбом посвящен свердловскому периоду Бориса Ельцина. «Все эти 11 лет мы вспоминаем Бориса Николаевича не только как первого президента, но и как жителя нашего города, строителя нашего города, человека с невероятно мощным созидательным потенциалом»,— рассказала директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина.
Над проектом работала исследователь Ельцин-центра Рамзия Галеева совместно с Евгением Емельяновым. В альбоме — фотографии с семьей и коллегами, рабочие чертежи построек и записи домашних адресов. Авторами снимков были не только профессионалы и фотокорреспонденты уральских газет, но и любители.
«Борис Ельцин прожил в Свердловске больше 35 лет. Приехал в 1949 году поступать в Уральский политехнический институт. Город поразил его своими контрастами: старинные особняки были разбиты на коммунальные квартиры, с ними соседствовали авангардные дома и монументальные здания в стиле неоклассики. А на окраинах рабочих поселков — длинные ряды бараков и шлакоблочных домов. Город вырос за первую половину XX века в 20 раз. Жилищная проблема стояла очень остро»,— уточнила Рамзия Галеева.
Самыми редкими примерами в альбоме стали кадры «в квартире на Южной» — на ул. 8 Марта, 179в (дом снесен). На двух снимках из семейного архива Ельциных можно рассмотреть интерьер комнаты. На стене висит репродукция картины Виктора Васнецова «Аленушка» в деревянной раме. Под ней — плюшевый ковер из ГДР, на котором изображены кувшин и кошки. На диване лежит сверток, перевязанный лентами. Исследователи предположили, что это мог быть подарок на новоселье.