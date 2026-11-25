Температура воздуха на Кубани за сутки опустилась на 10 градусов
Краснодарский край оказался под влиянием холодной части циклона, из-за которого в регионе похолодало примерно на 10 градусов. В течение дня 25 ноября ожидаются дожди, мокрый снег и снегопады в горных районах. Местами прогнозируют сильные осадки и порывы ветра до 20 м/с. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, метеорологические условия на Кубани будет определять тыловая часть циклона, замедлившего движение над центральными областями Европейской России. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут в большинстве районов края, на черноморском побережье местами возможны сильные осадки. В горах, а вечером и на северо-востоке региона, дождь перейдет в мокрый снег и снег.
По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в Краснодаре днем возможны дождь и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха не поднимется выше +7 градусов.
В целом по краю днем ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В горных районах прогнозируется снег. В отдельных муниципалитетах возможны сильные осадки. Ветер западной четверти будет дуть с порывами до 20 м/с.
Температура воздуха в регионе составит от +2 до +7 градусов. В горах столбики термометров опустятся до –3…–8 градусов.
На черноморском побережье синоптики прогнозируют дожди, местами возможны грозы. Воздух прогреется максимум до +10 градусов. На участке побережья от Анапы до Новороссийска порывы ветра могут достигать 18 м/с.
Неблагоприятные погодные условия связаны с прохождением холодной части циклона, который определяет погоду в Краснодарском крае 25 ноября.