По его словам, метеорологические условия на Кубани будет определять тыловая часть циклона, замедлившего движение над центральными областями Европейской России. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут в большинстве районов края, на черноморском побережье местами возможны сильные осадки. В горах, а вечером и на северо-востоке региона, дождь перейдет в мокрый снег и снег.