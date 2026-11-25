В аэропорту Сочи после временных ограничений задерживаются рейсы
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи. После отмены ограничений несколько рейсов задерживаются.
Пассажирам рекомендовали следить за изменениями в расписании. Авиакомпании информируют о статусе рейсов по контактным данным, указанным при бронировании. Также актуальную информацию можно получить из аудиообъявлений в терминале аэропорта.
По состоянию на 07:30 были задержаны три рейса на вылет. Самолет авиакомпании «Россия» FV-6605 из Сочи в Уфу отправится в 08:45 вместо запланированных 08:10. Рейс FV-6201 в Казань перенесли с 08:25 на 09:15. Вылет рейса DP-112 авиакомпании «Победа» в московский аэропорт Внуково перенесли с 08:40 на 12:40.
Также изменилось время прибытия нескольких рейсов. Самолет WZ-4517 из Уфы прибыл в 01:33 вместо 01:05. Рейс авиакомпании «Россия» FV-6122 из Екатеринбурга должен был приземлиться в 07:29 вместо 07:05, но пока рейс в пути.
Прибытие рейса DP-344 авиакомпании «Победа» из Уфы ожидается в 11:55 вместо 08:10. Самолет UT-511 авиакомпании Utair из Сургута должен прибыть в 12:10 вместо 11:50. Рейс DP-111 из московского аэропорта Внуково задерживается до 14:15. Изначально его прибытие планировалось на 11:50.
Кроме того, изменилось время прибытия двух рейсов авиакомпании «Россия». Самолет FV-6606 из Уфы ожидается в 16:45 вместо 16:10, а рейс FV-6202 из Казани — в 17:15 вместо 16:25.
В аэропорту призвали пассажиров учитывать изменения расписания и уточнять информацию о времени вылета и прилета у авиаперевозчиков.