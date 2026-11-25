По состоянию на 07:30 были задержаны три рейса на вылет. Самолет авиакомпании «Россия» FV-6605 из Сочи в Уфу отправится в 08:45 вместо запланированных 08:10. Рейс FV-6201 в Казань перенесли с 08:25 на 09:15. Вылет рейса DP-112 авиакомпании «Победа» в московский аэропорт Внуково перенесли с 08:40 на 12:40.