Над районом Пензенской области сбили шесть дронов
Обошлось без пострадавших
Прошедшей ночью над Кузнецким районом Пензенской области силы ПВО Минобороны РФ уничтожили шесть беспилотников. Предварительно, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своих соцсетях.
«Наши военнослужащие на боевом дежурстве четко и грамотно выполняют поставленные задачи», — отметил губернатор. Господин Мельниченко также напомнил, что публиковать фото и видео полета или обломков БПЛА запрещено.
Беспилотную опасность на территории Пензенской области объявили накануне, 24 ноября, в 23:11, следом объявили план «Ковер». Ограничения на отправку и прием воздушных судов сняли сегодня утром в 07:27.