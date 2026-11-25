Прошедшей ночью над Кузнецким районом Пензенской области силы ПВО Минобороны РФ уничтожили шесть беспилотников. Предварительно, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил глава региона Олег Мельниченко в своих соцсетях.