На Кубани отменили угрозу атаки беспилотников
Утром 25 ноября в Краснодарском крае отменили режим беспилотной опасности. Ночью предупреждения об угрозе атак беспилотников действовали в нескольких муниципалитетах региона. Об отмене режима сообщило Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
«Отмена беспилотной опасности на территории Краснодарского края»,— говорится в сообщении ведомства.
В МЧС напомнили жителям о правилах безопасности при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве предупредили, что подходить к таким предметам опасно. При их обнаружении необходимо сообщить об этом по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Ночью 25 ноября об угрозе атаки беспилотников предупреждали жителей Анапы, Новороссийска, Геленджика, Сочи, Крымского, Абинского, Темрюкского и Мостовского районов.
На фоне угрозы Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика. В настоящее время ограничения на полеты сняты.
В Краснодарском крае также действует запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются на публикацию сведений о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.
За нарушение запрета предусмотрены административные штрафы. Максимальный размер взыскания составляет 300 тыс. руб. Ограничения действуют на территории региона и распространяются на съемку и публикацию соответствующих материалов.