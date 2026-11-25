В МЧС напомнили жителям о правилах безопасности при обнаружении обломков беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве предупредили, что подходить к таким предметам опасно. При их обнаружении необходимо сообщить об этом по единому номеру вызова экстренных служб 112.