Бойцам СВО спишут долги на сумму не более 10 млн рублей
Госдума 24 ноября одобрила в первом чтении законопроект об особом порядке личного банкротства для участников специальной военной операции (СВО). Долги бойцов могут быть списаны, если их общая сумма не превышает 10 млн руб. Депутаты предложили ко второму чтению расширить круг лиц, на которых может распространиться действие поправок.
Законопроект, внесенный в Думу правительством 17 ноября, предусматривает завершение процедуры банкротства в отношении участников СВО и освобождение их от долгов, если совокупный размер требований кредиторов не превышает 10 млн руб. Эти правила коснутся бойцов, которые после вступления закона в силу заключат контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ сроком на год и более. При этом дела о банкротстве должны быть возбуждены до 1 ноября 2026 года.
О сути законопроекта депутатам доложил замминистра экономического развития Максим Колесников. Он напомнил, что поправки подготовлены во исполнение указания президента о мерах дополнительной поддержки граждан, проходящих службу в рядах Вооруженных сил РФ. Чиновник подчеркнул, что даже после процедуры банкротства у бойцов останутся «социально значимые обязательства»: алименты, возмещение вреда жизни и здоровью и вреда от преступлений. «Важно, что в отношении таких граждан не будут применяться последствия банкротства о запрете занимать отдельные должности»,— добавил замминистра.