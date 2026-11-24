ВС РФ впервые разъяснил правила использования видео-конференц-связи в судах
Верховный суд (ВС) назвал участие в судебном процессе по видео-конференц-связи одной из процессуальных форм личного участия. Об этом говорится в подготовленных судом разъяснениях пленума ВС. Однако для рассмотрения дел в первой инстанции действуют особые правила, подразумевающие личное присутствие обвиняемого в зале заседаний — хотя и здесь могут быть исключения. И они могут быть истолкованы слишком широко, опасаются юристы.
Пленум ВС под председательством Игоря Краснова обсудил 24 ноября проект постановления, посвященный особенностям рассмотрения уголовных дел с использованием видео-конференц-связи (ВКС): это первое разъяснение суда, посвященное удаленному участию в процессе. Судья ВС Сергей Абрамов напомнил, что стимулом для массового применения ВКС судами стали ограничения, введенные в период пандемии коронавируса. С тех пор ВКС прочно вошла в повседневную работу судов, однако подходят к ее использованию по-разному: одни суды применяют необоснованно широко, другие, наоборот, отказывают в использовании такой возможности без достаточных оснований. Подготовленные ВС разъяснения призваны обеспечить разумный баланс между использованием технологических возможностей и правами участников судопроизводства.
Принципиальная позиция, сформулированная в новом документе, заключается в том, что участие в судебном заседании с использованием ВКС признано одной из процессуальных форм личного участия, которая обеспечивает непосредственность исследования доказательств. При этом уточняется, что применение ВКС не должно вести к ограничению прав участников процесса.