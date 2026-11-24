Верховный суд (ВС) назвал участие в судебном процессе по видео-конференц-связи одной из процессуальных форм личного участия. Об этом говорится в подготовленных судом разъяснениях пленума ВС. Однако для рассмотрения дел в первой инстанции действуют особые правила, подразумевающие личное присутствие обвиняемого в зале заседаний — хотя и здесь могут быть исключения. И они могут быть истолкованы слишком широко, опасаются юристы.