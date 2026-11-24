Госдума приняла в третьем чтении закон о правке бюджетного законодательства
Порядок уплаты импортерами НДС и акциза при ввозе товаров из стран ЕАЭС будет изменен — Госдума приняла поправки, позволяющие делать это не авансом, а на следующий месяц после поставки. Для этого участникам внешней торговли потребуется банковская гарантия. Она позволит не отвлекать средства из оборотного капитала на предварительную уплату налогов, но, как и любая гарантия, несколько увеличит издержки бизнеса.
Госдума 24 ноября приняла в третьем чтении закон о правке бюджетного законодательства, которым среди прочего корректируется работа системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). В частности, импортеры получают возможность заменить авансовый обеспечительный платеж по НДС и акцизу при ввозе груза банковской гарантией и вносить налоги позже — до 20-го числа месяца, следующего за моментом ввоза.
В Минфине “Ъ” сообщили, что изменения обусловлены пожеланиями бизнеса и уже наработанным опытом применения СПОТ. «Введение инструмента банковской гарантии, запрос на который неоднократно высказывался представителями предпринимательского сообщества, повышает гибкость обеспечительных мер, применяемых при оформлении документа о предстоящей поставке»,— сказали в ведомстве.