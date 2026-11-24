Порядок уплаты импортерами НДС и акциза при ввозе товаров из стран ЕАЭС будет изменен — Госдума приняла поправки, позволяющие делать это не авансом, а на следующий месяц после поставки. Для этого участникам внешней торговли потребуется банковская гарантия. Она позволит не отвлекать средства из оборотного капитала на предварительную уплату налогов, но, как и любая гарантия, несколько увеличит издержки бизнеса.