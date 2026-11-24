Следствие завершило очистные мероприятия
Суд рассмотрит дело подрядчиков, похитивших из бюджета более 1,7 млрд рублей
Следственное управление СКР по Ульяновской области передало в суд уголовное дело Эдуарда и Артура Фахрудиновых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и неправомерном применении средств платежей. По версии следствия, братья в сговоре с уже осужденным за взятки бывшим советником вице-губернатора Михаилом Васильевым похитили на госконтрактах по реконструкции очистных сооружений более 1,7 млрд руб.
Заместитель прокурора Ульяновской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эдуарда и Артура Фахрудиновых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.
Ведомство отмечает, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которые затем были переданы в следственные органы.
По данным следствия, директор ООО «Технология» Эдуард Фахрудинов и его брат — индивидуальный предприниматель Артур Фахрудинов — в сговоре с советником вице-губернатора Игоря Эделя Михаилом Васильевым (оба уже покинули посты и осуждены) в 2022 году организовали заключение с МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район» контракта на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенных в райцентре Барыше Ульяновской области. Контракт они так и не исполнили, но «распорядились частью полученных бюджетных денежных средств по собственному усмотрению». Ущерб по этому контракту составил более 39,6 млн руб.
Братья Фахрудиновы продумали схему хищения, указано в деле, по которой заключали контракты с субподрядчиками на сумму менее 5 млн руб., тем самым освобождаясь от казначейского сопровождения. Деньги от Управления Федерального казначейства (УФК) по договорам направлялись на спецсчет «Технологии», которая их затем перечисляла в качестве оплаты договоров, а затем «в связи с ошибочным перечислением» или расторжением договора перечислялись обратно «Технологии», но уже на ее собственный счет в Сбере. После чего, считает следствие, участники схемы уже могли пользоваться деньгами по своему усмотрению.
Аналогичным методом братья Фахрудиновы пользовались и при исполнении других контрактов, в частности договора, заключенного с Корпорацией развития Ульяновской области (АО, 100% в собственности региона) на строительство складов и автомобильной дороги на территории индустриального парка «Инза». Там, заявляет следствие, фигурантами дела в 2023 – 2024 годах было похищено 47,4 млн руб. Контракт также не был исполнен и был расторгнут в сентябре 2024 года Корпорацией развития Ульяновской области в связи с невозможностью его исполнения к сроку.
По той же схеме было совершено в период с 2022 по 2024 год и самое крупное хищение — при исполнении муниципального контракта в рамках нацпроекта «Экология» по реконструкции очистных сооружений Заволжского района Ульяновска (общая сумма контракта составляла 2,99 млрд руб.). Там, как утверждает следствие, братьями было похищено около 1,7 млрд руб.
Эпизоды с очистными сооружениями тесно связаны с двумя громкими уголовными делами, по которым уже осуждены первый вице-губернатор Игорь Эдель и его бывший советник Михаил Васильев. В сентябре 2024 года признавший вину Михаил Васильев после рассмотрения дела в особом порядке за посредничество в передаче Игорю Эделю взяток в особо крупном размере был приговорен к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн руб. (наказание отменено в связи с подписанием контракта о направлении на СВО). В феврале 2025 года Игорь Эдель за получение взяток в особо крупном размере (планировал получить 692 млн руб., но фактически получил 117 млн руб.) был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн руб.
Согласно материалам судебных дел, Михаил Васильев, понимая, что по предстоящим госконтрактам будут направлены значительные суммы на реконструкцию и строительство очистных сооружений, договорился с братьями Фахрудиновыми, чтобы 100% доли в «Технологии» они переписали на его мать (фактически он сам руководил компанией). Те согласились на передачу, опасаясь в противном случае ухудшения отношений с вице-губернатором. Михаил Васильев содействовал заключению контракта на 2,99 млрд руб., а затем, как признавался следствию сам Артур Фахрудинов, стал требовать от братьев 10% от суммы контракта для передачи первому вице-губернатору.
Известно, что компании «Тандем» и «Технология» уже много лет были победителями торгов по исполнению госконтрактов для нужд Ульяновской области, на что еще в 2023 году обращал внимание прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов.
Адвокат Эдуарда Фахрудинова Владислав Нестеров сказал «Ъ-Волга», что его подзащитный вину не признает, утверждает, что не занимался хозяйственной деятельностью этих компаний и был директором лишь номинально. «А бенефициаром всей этой истории фактически являлся Васильев», — добавил господин Нестеров.
По словам адвоката Артура Фахрудинова Ларисы Ананичевой, ее подзащитный также вину не признает и утверждает, что «не руководил ни одной из упомянутых компаний и не подписывал ни договоров, ни платежных документов». «Ему вменяют „переговоры“, но не называют ни даты, ни места, ни содержания разговоров. А расторжение договоров и возврат аванса — это гражданско-правовые отношения, а не хищение», — резюмировала адвокат.