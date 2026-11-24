Эпизоды с очистными сооружениями тесно связаны с двумя громкими уголовными делами, по которым уже осуждены первый вице-губернатор Игорь Эдель и его бывший советник Михаил Васильев. В сентябре 2024 года признавший вину Михаил Васильев после рассмотрения дела в особом порядке за посредничество в передаче Игорю Эделю взяток в особо крупном размере был приговорен к пяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн руб. (наказание отменено в связи с подписанием контракта о направлении на СВО). В феврале 2025 года Игорь Эдель за получение взяток в особо крупном размере (планировал получить 692 млн руб., но фактически получил 117 млн руб.) был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн руб.