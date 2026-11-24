Пришельцы за солнцем
Челябинский «Театр Мечты» представил открытую читку пьесы «Кто-то страшнее меня»
В театре «Многогранник» независимое объединение «Театр Мечты» провело открытую читку пьесы Игоря Витренко «Кто-то страшнее меня». Материал, созданный в рамках режиссерской лаборатории Челябинского молодежного театра «Тыловая история» и ранее показанный в формате уличного эскиза театром «Вымысел» в Верхнем Уфалее, на камерной площадке трансформировался в космический хоррор. Отказ от бытовых декораций позволил углубиться в чувства героев.
Пьеса Игоря Витренко выстроена как экзистенциальная драма, где военная катастрофа исследуется через оптику частной боли, психологического выгорания и нравственной дилеммы. Действие разворачивается в холодном и голодном тыловом Челябинске 1940-х годов. В центре сюжета медсестра военного госпиталя Нина, разрывающаяся между суточными дежурствами и уходом за тяжелобольным 12-летним сыном Гелием. Ситуацию усугубляют бытовые конфликты со свекровью Варварой и извещение о пропавшем без вести муже.
Однако суровый быт эвакуированного города взламывается элементами магического реализма. Больной Гелий, начитавшись научно-фантастической «Борьбы миров» Герберта Уэллса, начинает говорить чужим, холодным голосом. Высший инопланетный разум — безликие космические «наблюдатели» — объявляет Вторую мировую войну срежиссированным экспериментом над человечеством и ставит перед Ниной жесткую «дилемму вагонетки»: сорвать стерилизацию бинтов в госпитале, спровоцировав сепсис и гибель раненых, либо потерять сына, чье тело используется как радиоприемник и резонатор для трансляции их воли.
В тексте Витренко, прочитанном артистами «Театра Мечты», сюжет и смысловые пласты распределены по строгой астрономической вертикали: Земля, Луна, Солнце и Далекий космос.
12-летнего мальчика зовут Гелий — от греческого Helios («Солнце»). Он представляет собой единственный источник тепла, света и смысла в замерзающем мире Нины. Выгорание главной героини, ее внешняя колючесть и сдержанность вызваны попыткой сохранить это внутреннее солнце от угасания. Когда космический разум захватывает сознание ребенка, происходит затмение: «Солнце» перерождается в холодный транслятор. Мальчик теряет человеческую теплоту, превращаясь в механическую куклу, а лишение Нины ее «Солнца» равнозначно погружению ее мира в вечную мерзлоту.
Противоположный полюс занимает Петя — погибший в 1930 году возлюбленный Нины, появляющийся в ее голодных спазмах и видениях. Петя обитает на Луне, которая у Витренко представлена как стерильный, замкнутый в себе астральный морг. Он искушает Нину иллюзией побега от реальности: «На Луне никто не стареет, там постоянно фильмы и всегда есть арбузы, даже в январе».
Сценическое прочтение «Театра Мечты» выстраивает здесь параллель со сновидческой прозой Говарда Лавкрафта — в частности, с его рассказом «Что приносит Луна».
У Лавкрафта ночное заманивает живого героя в ловушку иллюзий и со временем он перестает верить в реальность настоящего мира. Петя в пьесе Витренко выступает аналогичным проводником: его Луна — это анестезия небытия, где нет холода и войны, но платой за вход становится окончательное отречение от живых. Отказываясь идти за Петей на Луну, Нина выбирает земное страдание.
Инопланетные «наблюдатели», сводящие человеческие страдания к химическим реакциям, напрямую апеллируют к Уэллсу. В «Борьбе миров» технологически всемогущие марсиане погибают от земных бактерий, к которым у них нет иммунитета. В «Кто-то страшнее меня» космический разум, диктующий человечеству условия, пасует перед теми же микробами: пришельцы не способны остановить лихорадку у 12-летнего мальчика, даже если Нина решится на саботаж в госпитале. Сверхцивилизация оказывается бессильна перед биологической уязвимостью человеческого тела, и эксперимент рушится из-за того, что их «кукла» сгорает от бытовой инфекции.
Формально являясь читкой, показ «Театра Мечты» преодолевает рамки декламации. Актеры в строгих черных костюмах существуют в пустом пространстве. Отказ от реквизита лишает зрителя защитных психологических барьеров. Единственной деталью сценографии до начала действия становится одинокий опрокинутый стул с края сцены — место 12-летнего Гелия. Это работает как немое предупреждение: пространство ребенка заранее изъято из мира живых.
Атмосферу экзистенциального хоррора формирует звук. Глиняная свистулька издает описанный в ремарках «странный звук»: высокий птичий сигнал вторжения иного разума в сознание ребенка. Аккордеон вместо тылового фольклора используется как источник хтонического эмбиента. В сцене смерти Гелия и на фрагментах похорон инструмент соединяется с тревожными вокализами актрис, шумом из колонок и ударами тамбурина.
«Театр Мечты» — инициатива некоммерческая: артисты Челябинской драмы и Молодежного театра объединились, чтобы во внерепертуарное время тестировать современную драматургию. Роль Нины исполняет актриса Молодежного театра Елена Шингареева. Она играет женщину, доведенную усталостью до агрессивной резкости. Ее Нина лишена сентиментальности: она огрызается на свекровь, гонит интеллигентную соседку Ольгу и стыдит коллегу Кораблеву, скрывая за этим панцирем материнское горе.
Актер Театра драмы Дмитрий Олейников в роли 12-летнего Гелия работает без наигрыша взрослого, изображающего ребенка: он точно переключается от интонаций бредящего мальчика к механической статике резонатора космической силы. Денис Саратников (Молодежный театр), исполнивший роль Пети, органичен в отстраненно-фантомном амплуа. Его персонаж, манящий Нину на Луну, лишен прямолинейной загробной жути и убедителен.
Ансамбль дополняют работы Анны Каймашниковой (эвакуированная из Ленинграда Ольга Андреевна), Екатерины Титовой (медсестра Кораблева, чья бытовая витальность и прагматичная логика подчеркивают жесткость «дилеммы вагонетки») и Лилии Замятиной (свекровь Варвара, носительница патриархальной памяти верующей матери).
«Кто-то страшнее меня» в интерпретации «Театра Мечты» — попытка переосмыслить восприятие военной темы без простых утешений.
В финале, когда Нина остается в пустой комнате над остывающим телом сына, формулируется главный этический тезис произведения. Самым опасным элементом оказывается не инопланетный разум, не абстрактная космическая сила и не машина войны.
«Кто-то страшнее меня» — это внутренний соблазн отказаться от человечности, списать собственное предательство на давление обстоятельств и добровольно сложить с себя право на моральный выбор.