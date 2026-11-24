Инопланетные «наблюдатели», сводящие человеческие страдания к химическим реакциям, напрямую апеллируют к Уэллсу. В «Борьбе миров» технологически всемогущие марсиане погибают от земных бактерий, к которым у них нет иммунитета. В «Кто-то страшнее меня» космический разум, диктующий человечеству условия, пасует перед теми же микробами: пришельцы не способны остановить лихорадку у 12-летнего мальчика, даже если Нина решится на саботаж в госпитале. Сверхцивилизация оказывается бессильна перед биологической уязвимостью человеческого тела, и эксперимент рушится из-за того, что их «кукла» сгорает от бытовой инфекции.