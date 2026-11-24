Изменения связаны с переходом на федеральную систему аттестации экскурсоводов. Действовавший с 2008 года городской порядок аккредитации утратил силу 1 июля 2022 года. При этом обязательная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков на территории России была введена с 1 марта 2025 года.