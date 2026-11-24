Смольный исключил аккредитацию экскурсоводов из перечня обязательных для получения госуслуг процедур
Правительство Санкт-Петербурга исключило выдачу свидетельств об аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также нагрудных знаков-идентификаторов из перечня услуг, необходимых для получения государственных услуг. Соответствующее постановление от 16 ноября подписал губернатор Александр Беглов.
Изменения связаны с переходом на федеральную систему аттестации экскурсоводов. Действовавший с 2008 года городской порядок аккредитации утратил силу 1 июля 2022 года. При этом обязательная аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков на территории России была введена с 1 марта 2025 года.
В настоящее время аттестацию специалистов в Петербурге проводит комиссия при городском комитете по развитию туризма. Сведения об аттестованных экскурсоводах вносятся в единый федеральный реестр.
Кроме того, новым постановлением Смольный включил уполномоченных экспертов в число лиц, которые могут оказывать необходимые для получения госуслуг услуги, наряду с организациями.