Петербуржец напал на полицейского с катаной и получил 3,5 года колонии
Пушкинский городской районный суд приговорил петербуржца к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за нападение на сотрудника полиции с катаной. Мужчину признали виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Инцидент произошел 12 февраля 2026 года в квартире на Окуловской улице. Петербуржец, находившийся в состоянии опьянения, был недоволен действиями полицейских, которые задерживали подозреваемого в разбое. Он взял катану и ударил одного из сотрудников по руке.
В результате полицейский получил резаную рану кисти, а также повреждения мышц, суставов, сухожилий и лучевой артерии. Мужчина признал вину. Суд также постановил уничтожить катану.