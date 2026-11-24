Инцидент произошел 12 февраля 2026 года в квартире на Окуловской улице. Петербуржец, находившийся в состоянии опьянения, был недоволен действиями полицейских, которые задерживали подозреваемого в разбое. Он взял катану и ударил одного из сотрудников по руке.