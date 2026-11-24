С 1 марта в Новгородской области начнут штрафовать за продажу топлива детям
Новгородская областная дума во вторник ввела штрафы за розничную продажу моторного топлива несовершеннолетним. Депутаты внесли поправки в региональный закон об административных нарушениях, сообщил «Интерфакс».
Поправки разработали после того, как в июне дума запретила продавать россиянам младше 18 лет бензин, дизель, метан, пропан и бутан. Нарушителей будут наказывать штрафами: от 3 тысяч рублей для частных лиц до 50 тысяч рублей для юридических. Штрафовать начнут с 1 марта 2027 года, закон будет действовать пять лет.
Право налагать штрафы наделят чиновников регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Закон вступит в силу через 10 суток после подписания главой региона и публикации.
Запрет не коснется 16–18-летних при наличии водительских прав. Для покупки топлива им потребуется предъявить удостоверение.
В облдуме объяснили меры желанием снизить число ДТП с несовершеннолетними водителями без прав. В 2025 году в регионе произошло 18 таких аварий, 5 подростков погибли, 16 получили травмы.