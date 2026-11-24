Поправки разработали после того, как в июне дума запретила продавать россиянам младше 18 лет бензин, дизель, метан, пропан и бутан. Нарушителей будут наказывать штрафами: от 3 тысяч рублей для частных лиц до 50 тысяч рублей для юридических. Штрафовать начнут с 1 марта 2027 года, закон будет действовать пять лет.